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FETÖ sanığı doktor ile babasına beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 12:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan doktor Selim Y.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan doktor Selim Y. ile babası Üzeyir Y. hakkında berat kararı verildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanıklar Selim Y. ve babası emekli Üzeyir Y. ile avukatları hazır bulundu. Kimliği belirsiz kişinin ihbarı ile FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan baba- oğul, duruşmada savunma yaptı. Sanıklar, örgütle irtibatlarının olmadığını öne sürerek, beraat talep etti. Kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu iddiasına ilişkin savunma yapan Selim Y., "Faizsiz bankacılık yapması nedeniyle hesabım vardı. Örgüt üyesi değilim. Bir ihbarcının ifadeleri ile yargılanıyorum. Kimliği belirsiz olduğu için geçmişte husumet yaşadığımız biri, diye tahmin ediyorum. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuksuz sanıklar Selim Y. ve babası Üzeyir Y.'nin 'delil yetersizliği'nden beraatine karar verdi.

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