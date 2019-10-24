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FETÖ sanığı doktora, 2 yıl 1 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan doktor İsmail S., 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan doktor İsmail S., 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çaptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık İsmail S., hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı iddialarını reddeden sanık, "Örgütsel amacım yoktu. Hesabımı daha önceden de kullanıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık İsmail S.'ye, 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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