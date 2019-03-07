HABER

FETÖ sanığı doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan doktor Elif Baş katıldı.

Sanık Baş, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

ByLock'un tuzak program aracılığıyla telefonuna yüklenmiş olabileceğini iddia eden Baş, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Fransız aile, ev görünümlü karavan ile dünya turuna çıktıFransız aile, ev görünümlü karavan ile dünya turuna çıktı
- Çetin Emeç mezarı başına anıldı- Çetin Emeç mezarı başına anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon!

İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon!

İmsak vakti 2019: Regaip Kandili orucu için iftar vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

Kandil orucu için iftar vakti kaçta?

Büyükçekmece'de onlarca kişinin kayıtlı olduğu boş siteler görüntülendi

Yer: İstanbul! Onlarca seçmen kaydı ortaya çıktı

15 yıldır adada yaşıyor! Yerleşim bölgesine sadece 600 metre uzakta ama...

'Yerli Robinson' 15 yıldır adada yaşıyor!

Kandil simidi tarifi: 2019 Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Kandil simidi nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.