FETÖ sanığı emekli tuğgeneral Serdar Atasoy için istenen ceza belli oldu

Yüksek Askeri Şura kararıyla, 30 Ağustos 2020'de, tuğgeneralliğe terfi ederek, KKK İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanan ve ardından emekliye ayrılan Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Atasoy, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Atasoy hakkında yürütülen soruşturma, tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede; Serdar Atasoy'un, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş'in başkenti Dakka'da askeri ataşe olarak görevde bulunduğu, 'Genelkurmay Çatı Davası’nda yargılanıp ceza alan, sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer tarafından kurulan 'Ataşeler' isimli WhatsApp grubunda 'Emredersiniz komutanım' yazdığı, yürütülen soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

ÖRGÜT ELEBAŞI GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ

Serdar Atasoy'un örgütün 'mahrem imam'ları ile irtibatı, iddianamede detaylı yer aldı. Atasoy'un, 1988'de İzmir Atatürk Erkek Lisesi'nde yatılı olarak okuduğu süreçte örgütle tanıştığı, kendisinden sorumlu 'Yavuz' kod isimli 'mahrem imam'ın yönlendirmesiyle Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı kaydedildi. Sınav sorularının Atasoy'a verildiği belirtilen iddianamede, 1995-1996 yıllarında Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim aldığı süreçte Altunizade'de bulunan dershanenin en üst katında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, elini öptüğü ve Gülen'in kendisine 'teğmen rütbesi'ni taktığı anlatıldı. İddianamede, Atasoy’un soruları sınavdan önce alarak, kurmaylık sınavını kazandığı aktarılırken, 2006-2014'te görev yaptığı Kars, İstanbul ve KKTC'de 4 'mahrem imam' ile ankesörlü telefonla irtibat sağladığı belirtildi.