Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu, örgüt bünyesindeki yurtta çalışarak yöneticilerine bilgi verdiği ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Üzeyir Kazan'ın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Üzeyir Kazan'ın avukatı Muhammed Yıldırım hazır bulundu. Bu davadan tutuksuz yargılanan ancak başka suçtan tutuklu olan sanık Kazan ise duruşmaya Silivri 3 Nolu L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Kazan hakkında, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan dava açıldığı anımsatılarak, birleştirme talebi konusunda muvafakat verildiği kaydedildi.

Kazan, savunmasında, her iki dosyanın birleştirilmesini talep ederek, "Burada sadece bir tanık ifadesiyle hakkımda tutuklama kararı verildi. Ne olduğunu anlamadım. Buradaki dosyanın içeriğini de bilmiyorum." dedi.

Avukat Yıldırım ise birleştirme yönündeki talebe katıldıklarını ifade ederek, "Sanık hakkında mükerrer yargılama söz konusu. Bunun, müvekkilimin aleyhine olacağı düşüncesindeyiz. Acilen işlem yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.