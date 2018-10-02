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FETÖ sanığı eşi ile "ByLock"tan görüşmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Erzurum'da, FETÖ/PDY'ye ait yurtta çalışan Üzeyir Kazan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi - Mahkemeye gönderilen ByLock "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"da sanık Kazan'ın eşi ile program üzerinden görüştüğü belirlendi

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu, örgüt bünyesindeki yurtta çalışarak yöneticilerine bilgi verdiği ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Üzeyir Kazan'ın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Üzeyir Kazan'ın avukatı Muhammed Yıldırım hazır bulundu. Bu davadan tutuksuz yargılanan ancak başka suçtan tutuklu olan sanık Kazan ise duruşmaya Silivri 3 Nolu L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Kazan hakkında, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan dava açıldığı anımsatılarak, birleştirme talebi konusunda muvafakat verildiği kaydedildi.

Kazan, savunmasında, her iki dosyanın birleştirilmesini talep ederek, "Burada sadece bir tanık ifadesiyle hakkımda tutuklama kararı verildi. Ne olduğunu anlamadım. Buradaki dosyanın içeriğini de bilmiyorum." dedi.

Avukat Yıldırım ise birleştirme yönündeki talebe katıldıklarını ifade ederek, "Sanık hakkında mükerrer yargılama söz konusu. Bunun, müvekkilimin aleyhine olacağı düşüncesindeyiz. Acilen işlem yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kazan hakkındaki davaların birleştirilmesi konusundaki kararının beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- ByLock'a 228 kez giriş yapmış

Dava kapsamında mahkemeye gönderilen örgütün gizli haberleşme programı ByLock'a ilişkin "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"nda, Kazan'ın "ilyass06" kullanıcı adıyla söz konusu programı kullandığı tespit edildi.

Tutanakta, sanığın, programa 8 Kasım 2014 ila 24 Aralık 2015 arasında 228 kez giriş yaptığı, 150 ayrı mesaj gönderdiği ve 236 mesaj aldığı, 4 mail gönderdiği ve 10 mail aldığı belirtildi.

Sanığın, program üzerinden 55 kez arama yaptığı ve 39 kez arandığı aktarılan tutanakta, Kazan'ın, eşi R. Kazan ile de program üzerinden mesajlaştığı kaydedildi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Üzeyir Kazan'ın, örgüte ait Özel Fecir Yüksek Öğretim Kız/Erkek Öğrenci Yurdunda "kat abisi" görevinde bulunduğu belirtiliyor.

Tanıklardan alınan beyan doğrultusunda Kazan'ın çalıştığı yurtta örgüt lideri Fetullah Gülen ile ilgili bilgiler verilen sohbetler yaptığı, bağış kutusu adı altında yardım topladığı, öğrencileri Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesine abone yapmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, sanığın yurtta kalan öğrencilere "KPSS sınavlarına girin sizleri memur yapalım" şeklinde vaatlerde bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, Bank Asya'ya talimat üzerine para yatırdığı ve ByLock kullanıcısı olduğu kaydedilen Kazan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock dava duruşma Erzurum FETÖ

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