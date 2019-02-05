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FETÖ sanığı eski akademisyene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada, Harran Üniversitesinden ihraç edilen sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski akademisyen sanık Hatice Sezen, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kanun hükmünde kararnameyle Harran Üniversitesinden ihraç edilen eski akademisyen tutuksuz sanık Hatice Sezen ile avukatı katıldı.

Sanık Sezen, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Savcı, sanığın, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açarak para yatırdığını ve örgüt içi toplantılara katıldığını belirterek, bu yöndeki tanık beyanlarının da dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hatice Sezen'e, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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ceza FETÖ hapis karar Şanlıurfa

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