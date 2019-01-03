FETÖ sanığı eski albaydan 'Sıkıyönetim direktifini sehven gönderdim' savunması

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından tutuklanan, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Çiçek ile eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Çiçek, savunmasında, "Benimle ilgili sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen sıkıyönetim direktiflerinin sehven ilçelere iletilmesi ve hemen iptal edilmesi dışında bir durum yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Manisa'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle tutuklu sanıklar eski albay Ahmet Çiçek ve eski teğmen Salih Uyar ile tutuksuz sanıklar Y.İ., M.Ş., M.A., E.K. ve C.A. hakında, 'TBMM'yi hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından 1'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına, darbe girişimi sırasında Manisa İl Jandarma Komutanlığı'ndaki olaylarla ilgili haklarında dava açılan tutuklu sanıklar eski albay Ahmet Çiçek ve eski teğmen Salih Uyar ile tutuksuz 5 sanık ve avukatları katıldı.

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ TELEFONDA KONUŞMUŞLAR

Duruşmada tanık olarak ifade veren emekli astsubay Mehmet Erbil, tutuklu sanık Ahmet Çiçek'i 13 yıldır tanıdığını, 15 Temmuz 2016 gecesi birkaç kez telefon görüşmesi yaptığını, İstanbul ve Ankara'daki olayları sorduğunu, konuşmalarında Çiçek'in darbe girişimini destekleyen ya da örgüt yanlısı söylemde bulunmadığını öne sürdü.

Diğer tanık emekli albay Yasin Şahin ise 15 Temmuz 2016'da, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak görev yaptığını; ancak İl Jandarma Komutanı ile kendisi yıllık izinde olduğu için alayda komutanlığı vekaleten Ahmet Çiçek'in yürüttüğünü söyledi. Darbe girişimi gecesi yurt genelindeki olaylarla ilgili Manisa'da herhangi bir durum olup, olmadığına dair İl Jandarma Komutanlığı'nı aradığını aktaran Şahin, "Albay Ahmet Çiçek ile sıkıntılı bir durum olup olmadığını görüşmek istedim. Telefona çıkan asker, 'Turgutlu ilçesinde bir astsubayın yaralandığını, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığını, albay Ahmet Çiçek'in, Manisa Valisi'ne ve bölge jandarma komutanına konuyla ilgili bilgi verdiğini, bu yüzden alayın yoğun olduğunu, daha sonra aramam gerektiğini' söyledi. Ben de 'Dikkatli olun' deyip, telefonu kapattım" dedi.

Daha sonra Ahmet Çiçek ile telefonda konuştuğunu kaydeden Yasin Şahin, Çiçek'in darbe girişimiyle alaya sıkıntılı bir mesaj geldiğini, önce bu mesajı ilçelere iletip daha sonra iptal ettirdiğini ve ilçeleri tek tek arayarak, iptali bildirdiğini söylediğini aktardı. Şahin, Çiçek'in konuşmalarından darbe teşebbüsünü destekleyen ya da darbe yanlısı tavır hissetmediğini de sözlerine ekledi.

Tanık ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanıkların, iddianamede belirtilen suçlarının sabit olduğunu belirtip, her birinin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

7 DAKİKADA MESAJI İPTAL ETTİRMİŞ

Savcının mütalaasının ardından söz alan tutuklu sanık Ahmet Çiçek'in avukatı Şuayip Bolat, 15 Temmuz 2016 gecesi Manisa'da darbe girişimine dair herhangi bir faaliyet olmadığını öne sürerek, "Müvekkilim Ahmet Çiçek, o gece Turgutlu'da bir cinayet zanlısının yakalanması sırasında yaşanan kovalamacada, zanlı tarafından silahla yaralanan askeri personelle ilgileniyor. Bu sırada İstanbul ve Ankara'da darbe girişimiyle ilgili olaylar cereyan ediyor" dedi. Avukat Bolat, Çiçek'e, bu yoğunluk sırasında alaya ulaşan sözde sıkıyönetim direktifinin getirildiğini iddia ederek, "Müvekkilim gelen direktifin içeriğini okumadan, anlamadan sehven ilçelere de gönderilmesini istemiştir. Mesaj içeriğini ve darbe girişimini algılar algılamaz, 7 dakika içinde önceki mesajın iptali için ilçelere yeni bir mesaj göndermiş, iptali için de tek tek bütün ilçeleri aramıştır" diye konuştu.

SIKIYÖNETİM DİREKTİFİNİ SEHVEN GÖNDERMİŞ

Tutulu sanık Ahmet Çiçek de dosyasında FETÖ üyeliğiyle ilgili herhangi bir delilin bulunmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmadığını, kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, FETÖ üyeleri tarafından herhangi bir ankesör araması olmadığını öne sürerek, "Benimle ilgili sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen sıkıyönetim direktiflerinin sehven ilçelere iletilmesi ve hemen iptal edilmesi dışında bir durum yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

