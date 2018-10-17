FETÖ sanığı eski Araklı Kaymakamı Şivgan'a hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan ile avukatı katıldı.
Şivgan, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.
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