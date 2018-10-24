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FETÖ sanığı eski asayiş müdürüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye ilişkin görülen davada yargılanan Şanlıurfa eski Asayiş Şube Müdürü, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan Şanlıurfa eski Asayiş Şube Müdürü Ekrem Ersen Emeksiz, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ekrem Ersen Emeksiz ile avukatı katıldı.

Emeksiz, son savunmasında, FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u sıklıkla kullandığı tespitinin dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.

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