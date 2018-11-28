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FETÖ sanığı eski askerlere ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

Örgütün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10'u tutuklu, biri firari 58 sanıktan 55'i 2 yıl 1 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı - Tutuksuz sanıklardan Mustafa B'nin avukatı Faruk Günhan: - "Örgüt, yaptığı çirkin iftiralara 'Allah'ın şefkat tokadı' adını koymuş. Birçok masum insanı mağdur etmiştir"

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10'u tutuklu, biri firari 58 sanıktan 55'ine 2 yıl 1 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmaları talep edilen 10'u tutuklu 57 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, son savunmalarında, savcılığın mütalaasını kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanıklardan Yasin S, örgütün insanları küçük yaşta ele geçirdiğini belirterek, "Örgütle tanıştığımda çok küçüktüm. Zaten lisede örgütün gerçek yüzünü gördüm. Örgüt askeri sınav sorularını 2011'de verdi. O sınavı kazanarak Kuleli Askeri Lisesini kazandım. Örgütün üyelerine 1 dolar verdiği doğrudur. Bana da verilmişti. Bir ara parasız kaldığımda FETÖ'nün verdiği 1 doları bozdurup sigara aldım. Pişmanım." dedi.

Sanık Yasin S'nin avukatı İnan Ersoy da müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep ederek, "Müvekkilim sanki etkin pişmanlıktan yararlanmak için dünyaya gelmiş. FETÖ elebaşını getirseniz bu kadar isim alamazdınız. 28 kişinin bizzat ismini vererek tespit etmiştir. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Allah'ın şefkat tokadı"

Tutuksuz sanıklardan Mustafa B'nin avukatı Faruk Günhan ise müvekkilinin örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Müvekkilim henüz reşit bile değilken 1999 yılında bir şeklide kendisini içlerine dahil eden örgütün gerçek yüzünü 2006’da öğrenmiş, kavga ederek ayrılmıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Örgütün faal olduğu dönemlerde müvekkilim yollarını ayırınca o günden sonra sürekli soruşturmalara, cezalandırmalara tabi tutulmuş. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasında yer alan örgüt üyeleri, 2006-2007 yıllarında 'çarşaf' operasyonu adı altında birden fazla kişiye çeşitli iftiralarla ordudan atılmasını sağlamak ve kendi üyelerini orduya almaya çalışmışlardır. Örgüt, müvekkilim hakkında çeşitli iddialarda bulunmuş, uyuşturucu kullandığı yaftaları atmıştır. Görevinde başarılı astsubay olan müvekkilimin yükselebilmesini engellemiştir. Örgüt yaptığı bu çirkin iftiralara 'Allah'ın şefkat tokadı' adını koymuş. Birçok masum insanı mağdur etmiştir. 4 Ağır Ceza mahkemesinin 20018/159 sayılı dosyasına Hava Kuvvetleri Komutanlığından gelen soruşturma evrakı örgütün gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bünyamin Madeni ve Şaban Karapazarı'nı 10'ar yıl hapse mahkum ederek tutukluluklarının devamına hükmetti. 8 tutuklu sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren heyet, sanıkların cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Heyet, tutuksuz 45 sanığı 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapse mahkum ederken, 2 sanığın ise beraatine hükmetti. Firari sanığın dosyası ise tefrik edildi.

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