FETÖ sanığı eski askerlere hapis cezası

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle eski astsubaya 6 yıl 3 ay, eski uzman çavuşa ise etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl 6 y 22 gün hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Rafuk S. ve Fatih Y. ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Fatih Y, FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, ''FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Sanık Rafuk S. etkin pişmanlığa dair önceki aşamalarda detaylı ifade verdiğini söyleyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanıkların üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan sanık Fatih Y. 6 yıl 3 ay, sanık Rafuk S'i ise etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

