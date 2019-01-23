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FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

Adana'da "mahrem imamlar" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "mahrem imamlar" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Dursun Y. ve avukatı katıldı.

Söz hakkı verilen sanık Dursun Y, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Dursun Y'yi "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, mevcut halinin devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
adana eski astsubay FETÖ hüküm

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