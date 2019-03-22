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FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Şakir Bayındır ile avukatı hazır bulundu.

Eski astsubay Bayındır, savunmasında FETÖ'nün ''mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini iddia ederek, ''FETÖ üyesi değilim. Görev yaparken sabit hatlar üzerinden aranmadım. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, delil durumu dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Bayındır'ı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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