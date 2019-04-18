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FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "mahrem imam" tarafından ankesörlü hatla arandığı belirlenen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ramazan Ata, tutuklu bulunduğu Samsun'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Ata, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt evinde kalmadığını iddia eden Ata, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "mahrem asker yapılanması" içerisinde yer aldığını, deşifre olmamak için bağlı bulunduğu "sivil imam" ile ankesörlü hatla iletişim kurduklarını ve "Mesut" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Ramazan Ata'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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ankesörlü hat eski astsubay FETÖ Gaziantep

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