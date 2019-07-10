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FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Adana'da örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Deniz Uğuz ve avukatı katıldı.

Uğuz, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Uğuz, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanık Ömer Deniz Uğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

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