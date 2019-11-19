HABER

FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

Adana'da örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Y. ve avukatı katıldı.

Mahkemede ilk önce tanık olarak dinlenen S.K, Kahramanmaraş'ta örgüt üyesi öğrencilerden sorumlu olduğunu ve huzurda bulunan sanık Ahmet Y'yi tanıdığını belirtti.

FETÖ'ye ait evlerde sohbet toplantısı yaptığını belirten tanık S.K, "Ahmet Y. benim sorumlu olduğum eve bir yıl boyunca geldi. Biz zaten bu evlere sınav kazanma potansiyeli olan öğrencileri seçiyorduk. Ahmet Y. astsubay okulunu kazanıp İzmir'e gittiğinde ben ilgilenmeye devam ettim. Sanık askeri okulda okurken de örgüte ait evlere geliyordu. Bu evde örgüt elebaşına ait kasetler izleniyor ve kitaplar okunuyordu." ifadesini kullandı.

Sanık Ahmet Y. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Ahmet Y, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanık Ahmet Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
İtalya’da Türk gururuİtalya’da Türk gururu
Prof. Dr. Gökoğlu: Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdıProf. Dr. Gökoğlu: Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ankesör ardışık arama FETÖ/PDY davası mahrem imam Sabit Hat

En Çok Okunan Haberler

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Ecem Balcı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Korkunç cinayette yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Isparta'daki Güleda Cankel cinayetinde son dakika gelişmesi! İfadesi ortaya çıktı

Güleda Cankel'in ölümüyle ilgili kan donduran detaylar!

MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak hakkında suç duyurusu

MHP'li isim hakkında suç duyurusu

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

Son dakika: Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.