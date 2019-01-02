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FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski 3 astsubaya, 4 yıl 8 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılanan eski 3 astsubay 4 yıl 8 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu olan eski jandarma astsubay sanıklar Mesut Keskin, Mustafa Yaman ve Yusuf Ünaldı ile avukatları katıldı.

Sanıklar yaptıkları savunmalarında, FETÖ/PDY ile bir ilgilerinin olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, yapılan incelemelerle suçları sabit olduğu anlaşılan sanıkların ilgili kanunlar kapsamında cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Mesut Keskin'e 7 yıl 6 ay, Mustafa Yaman'a 6 yıl 10 ay, Yusuf Ünaldı'ya ise 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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