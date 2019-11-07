HABER

FETÖ sanığı eski AYİM üyesi Ertuğrul Şahin, duruşmaya gelmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:26 | Son Güncelleme

Yargıtay 9.Ceza Dairesindeki duruşmada, kolluğa imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlal etmesi nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Şahin'in avukatı Hüseyin Aygün, müvekkili için "Yaşadığı yeri terk etti diye tahmin ediyorum." değerlendirmesini yaptı - Daire, sanık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi

En yakın kolluğa imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlal etmesi nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AİYM) üyesi Ertuğrul Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya gelmedi.

Darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzey yöneticilerinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçların yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, sanık Ertuğrul Şahin katılmadı. Duruşmada, Şahin'in avukatı Hüseyin Aygün hazır bulundu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu, tutuksuz yargılanan sanığın, "en yakın kolluğa imza verme" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirini ihlal etmesi üzerine 23 Ekim 2019'da sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Sanığın halen yakalanamadığını, duruşmaya da gelmediğini belirten Burhan Karaloğlu, avukatından sanığın durumunu sordu.

Avukat Hüseyin Aygün, kendisinin de bir bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Yaşadığı yeri terk etti diye tahmin ediyorum." dedi.

Gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sanık hakkındaki esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine, sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi.

Duruşma 11 Aralık'a bırakıldı.

- Şahin, daha önce katıldığı duruşmalarda ne demişti?

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklu iken soruşturma aşamasında tahliyesine karar verilen eski AYİM üyesi Ertuğrul Şahin'in, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasına 2 Ekim 2018'de başlandı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde tutuksuz yargılanan ve en yakın kolluğa giderek imza verme şeklinde adli kontrol uygulanan Ertuğrul Şahin'in bir süredir bu şartı yerine getirmediği tespit edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bunun üzerine Şahin hakkında 23 Ekim 2019'da yakalama kararı çıkardı.

Daha önceki duruşmalara katılan Şahin, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Darbe girişime yapanlar tarafından hazırlanan sıkıyönetim listesinde AYİM 1. Daire'de görevlendirildiği, sivil imamlarla görüşerek diğer örgüt üyelerini yönlendirdiği, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilen Şahin, AYİM üyeliğine atanmadan önce Çukurca'da yaralandığını, tedavisini sürdürebilmesi için Ankara'ya gönderildiğini, AYİM üyeliği görevine de bu nedenle atandığını savundu.

AYİM 2. Dairesi'nde görev yaptığını belirten Şahin, sıkıyönetim listesinde isminin geçmediğini ancak listedeki "Burada ismi geçmeyenler görevine devam eder" notu nedeniyle suçlandığını ileri sürdü.

Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı
Ağrı'da PKK'ya ağır darbe!Ağrı'da PKK'ya ağır darbe!
10 bin liraya yaptığı yerli otomobil ile 10 milyon liralık viyadükten ilk geçen kişi oldu10 bin liraya yaptığı yerli otomobil ile 10 milyon liralık viyadükten ilk geçen kişi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava eski AYİM üyesi Ertuğrul Şahin FETÖ yakalama kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe!

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.