FETÖ sanığı eski AYİM üyesi Ertuğrul Şahin, duruşmaya gelmedi

Sanığın halen yakalanamadığını, duruşmaya da gelmediğini belirten Burhan Karaloğlu, avukatından sanığın durumunu sordu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu, tutuksuz yargılanan sanığın, "en yakın kolluğa imza verme" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirini ihlal etmesi üzerine 23 Ekim 2019'da sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzey yöneticilerinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçların yargılanmasına devam edildi.

En yakın kolluğa imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlal etmesi nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AİYM) üyesi Ertuğrul Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya gelmedi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde tutuksuz yargılanan ve en yakın kolluğa giderek imza verme şeklinde adli kontrol uygulanan Ertuğrul Şahin'in bir süredir bu şartı yerine getirmediği tespit edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bunun üzerine Şahin hakkında 23 Ekim 2019'da yakalama kararı çıkardı.

- Şahin, daha önce katıldığı duruşmalarda ne demişti?

Gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sanık hakkındaki esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine, sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi.

Avukat Hüseyin Aygün, kendisinin de bir bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Yaşadığı yeri terk etti diye tahmin ediyorum." dedi.

Darbe girişime yapanlar tarafından hazırlanan sıkıyönetim listesinde AYİM 1. Daire'de görevlendirildiği, sivil imamlarla görüşerek diğer örgüt üyelerini yönlendirdiği, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilen Şahin, AYİM üyeliğine atanmadan önce Çukurca'da yaralandığını, tedavisini sürdürebilmesi için Ankara'ya gönderildiğini, AYİM üyeliği görevine de bu nedenle atandığını savundu.

AYİM 2. Dairesi'nde görev yaptığını belirten Şahin, sıkıyönetim listesinde isminin geçmediğini ancak listedeki "Burada ismi geçmeyenler görevine devam eder" notu nedeniyle suçlandığını ileri sürdü.

