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FETÖ sanığı eski başsavcı Kavak'a hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Durdu Kavak katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Kavak'ın, Diyarbakır'da görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK/KCK soruşturması ile askeri operasyonları ve İzmir'de görev yaptığı dönemde "askeri casusluk" soruşturmasını, örgütün isteği doğrultusunda yürüttüğünü, çocukları için örgütten eğitim desteği aldığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, 2014 yılındaki HSYK seçimlerinde örgüt adaylarına destek istediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Kemal Yavuz ise müvekkilinin başsavcılık dönemlerinde, örgütlü yapının yargı içerisindeki elemanları ile çatıştığını öne sürerek, beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse de örgütün deşifresine yönelik verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Durdu Kavak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.

Heyet, sanığın tanık sıfatıyla dinlendiği mahkemelerde ifadesinden döndüğü için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti.

İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve beraatle sonuçlanan "askeri casusluk" davasına ilişkin, eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, savcı Zafer Kılınç ve hakim Atilla Rahman'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

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