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FETÖ sanığı eski binbaşı hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski binbaşının yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen edilen eski binbaşı hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Bayram A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık Bayram A. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, ''Örgütün 'mahrem imamlarıyla' hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Kod ismi ve operasyonel hat kullanmadım. 15 Temmuz sonrası iki kez Amerika'ya gittim. Örgütle irtibatım olsa Türkiye'ye dönüş yapmazdım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Bayram A'nın tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrolle tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adli Kontrol ardışık arama FETÖ/PDY Sabit Hat savunma

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