FETÖ sanığı eski Danıştay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Hasan Demir'in yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Hasan Demir hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Demir ile avukatı ve yakınları katıldı. Dosyaya gelen yazı cevapları ve belgeleri okuyan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu sanığa, "2012'de bir başka yüksek yargıçla ankesörlü telefonla ardışık arama ile arandığı" ve "FETÖ mensubu Danıştay üyelerinin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinin üst katında kaldığı boş odaya yaptıkları ziyaret sırasında kendisinin de İstanbul'da baz verdiğinin" tespit edildiğini söyledi. Bu iddialarla ilgili sanığa söz veren Karaloğlu, sanığa İstanbul gezisi sırasında telefonunu kapatıp kapatmadığını sordu.

Sanık Hasan Demir, belirtilen tarihte adli tatil olması nedeniyle eşi ve kızıyla İstanbul'da yaşayan kayınpederi ve kayınbiraderini ziyarete gittiklerini, baz kayıtlarına bakıldığında, İstanbul'da bulunduğu sürede, bu kişilerin evlerinde olduğunun görüleceğini söyledi. FETÖ mensubu Danıştay üyelerinin İstanbul'a düzenledikleri programdan haberinin olmadığını ve böyle bir toplantıya kesinlikle katılmadığını ileri süren Demir, bu dönemin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle zaman zaman telefonunu dinlenmek için kapattığını iddia etti. Sanık Avukatı Gökhan Günaydın ise sanığın ankesörlü telefonla yapılan aramayı, üzerinden 6 yıl geçmesi nedeniyle hatırlayamadığını söyledi. - Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaası Duruşmada söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaayı açıkladı. Mütalaada, örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verildi. Tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelerden sanık Demir'in FETÖ içerisinde yer aldığı, örgüt mensuplarının talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği belirtildi.

Örgüt mensubu Danıştay üyelerinin, örgüt elebaşı Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katını gezmek için İstanbul'da toplantı düzenlediği belirtilen mütalaada, Demir'in de belirtilen tarihler arasında İstanbul'da baz sinyali verdiği, telefonunu zaman zaman uçak moduna aldığı ifade edildi. Mütalaada, sanık Demir'in diğer yargı mensuplarıyla Ankara'daki bir ankesörlü telefondan 2012'de ardışık arandığının tespit edildiği de belirtildi. Danıştay üyesi seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerine devam eden sanığın, görevli bulunduğu Dairede, örgütün ev ve yurtlarına ilişkin davalarda örgüt mensuplarıyla hareket ettiği tespiti de yer aldı. Mütalaada, sanığın böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtildi. Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanamayacağı kaydedildi.

Mütalaada, sanığın örgüt üyesi olma suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanığın Danıştayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer olacak şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunma için süre istedi. Sanık Avukatı Gökhan Günaydın, İstanbul Altunizade gezisi ve ankesörlü telefonla arama iddialarına karşı yanıtlarını söylediklerini ancak bunun savcılık tarafından dikkate alınmayarak mütalaa içinde yer aldığını belirtti. Bu nedenle savcılığın bu duruşmadaki sanık beyanlarını dikkate alarak, mütalaada düzeltmeye gidip gitmeyeceğinin sorulmasını talep eden Günaydın, bu konuda yazılı beyanda bulunacaklarını bildirdi.