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FETÖ sanığı eski dekan: Sanık sandalyesinde oturmayı rüyamda görsem inanmazdım

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, ilk kez hakim karşısına çıktı. 30 yıllık hukuk kariyeri boyunca pek çok öğrenciye ders verdiğini ifade eden tutuklu sanık, "Sizin sanık sandalyesi olarak nitelendirdiğiniz yerde, yıllarca gerek öğrencilere gerek akademisyenlere gerekse de dünyada tanınmış isimlere ders vermiş birisi olarak burada bulunmak beni şaşırttı. Rüyamda görsem inanmazdım" dedi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, geçen 9 Şubat'ta Zonguldak'ta saklandığı evde, polis ekiplerince yakalandı. KHK ile meslekten ihraç edilen Şen, Kayseri'ye getirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
'RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM'
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Murat Şen ile avukatı hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şen, beraatini istedi. Savunması çok uzun olduğu ve duruşma tutanağına eksiksiz geçilmesi için Murat Şen'in konuşması kamera ile kayıt altına alındı. 30 yıldır hukuk alanında çalışmalar yaptığını dile getiren Şen, "Ömrümde silahım olmadı, terör ile hiçbir bağım olmadı. Bank Asya ile kurumum anlaşmalı olduğu için hesabım vardı. 1 milyon 700 bin TL gibi bir hesabımın olduğu kesinlikle yanlış, akla ziyan bir iddiadır. 30 yıl akademik hayatımı hukuk camiasında geçirdim. Sizin sanık sandalyesi diye nitelendirdiğiniz bu yerde binlerce öğrenciye, hukuk insanına ve dünya akademisyenlerine buralarda ders vermiş bir insanım. Rüyamda görsem, burada bu şekilde olacağıma inanmazdım" dedi.
FETÖ üyesi olmadığını da iddia eden Murat Şen, "Ömrünü hukuka adayan birisi olarak burada yargılanmanın şaşkınlığı içindeyim. 2013 yılında dershanelerin kapatılması gerektiğini televizyonda kamuoyuna açık yüreklilikle söyleyen kişi de benim. Yıllarca 'Türkiye bir hukuk devleti' diye kürsülerde haykırdım. Bunun böyle olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.
FETÖ sanığı Murat Şen, öğleden önce ve sonra olmak üzere iki oturumda görülen duruşmada hakkındaki iddialar ve tanık beyanlarına ilişkin yaklaşık 5 saat savunma yaptı.
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Ekim'e erteleyerek, sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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