FETÖ sanığı eski emniyet amirinden polislere tehdit iddiası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) -TOKAT’ta adliye binası girişinde FETÖ/PDY sanığı eski Emniyet Amiri Turgut Çivrillioğlu, iddiaya göre X- Ray cihazından geçmediği için kendisini uyaran polisleri 'Bekleyin eski günler gelecek. Bunun hesabı sorulacak' diyerek tehdit edince gözaltına alındı. Emniyetteki İfadesinde hakkındaki iddiaları reddeden eski amir, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, cuma günü Tokat Adliyesi'nde meydana geldi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alınan ve çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen emniyet amiri Turgut Çivrillioğlu ,iddiaya göre adliye girişinde görevli polis memurlarını tehdit etti. Tutuklu yargılandığı davada cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan eski emniyet amiri, kızının il dışındaki düğününe gitmek için izin almak amacıyla Tokat Adliyesi'ne geldi. Girişte X- Ray cihazlarından geçmek istemeyen Çivrilioğlu’nu görevli polis memurları cihazdan geçmeleri için uyardı. Kendisini uyaran polis memurlarına sinirlenen Çivrilioğlu, iddiaya göre 'Ben emniyet mensubuyum tanımadınız mı?' diyerek diğer taraftan geçti. Eski emniyet amirinin giderken polislere dönüp ‘Bekleyin eski günler gelecek. Bunun hesabı sorulacak” dediği iddia edildi.

‘ARKADAŞLAR BENİ YANLIŞ ANLADI’

Çivrillioğlu'nun adliyeye girerken söylediği sözler nedeniyle görevli polisler tutanak hazırladı. Daha sonra polisler savcılığın talimatıyla Çivrilioğlu’nu gözaltına alındı. Gözaltına alınan Çivrilioğlu, emniyetteki ifadesinde iddiaları reddederek, 'Ben böyle bir şey söylemedim. Arkadaşlar beni yanlış anladı' dedi. İşlemlerin ardından aynı adliyeye sevk edilen Çivrilioğlu savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Yargılandığı FETÖ/PDY davasından aldığı hapis cezası Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanan Çivrilioğlu’nun dosyasının Yargıtay’da olduğu öğrenildi.

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