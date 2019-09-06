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FETÖ sanığı eski emniyet müdürü hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 18:27 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY kapsamında hakkında dava açılan eski 4. sınıf emniyet müdürü tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan, eski 4. sınıf emniyet müdürü tutuklu sanık hakim karşısına çıkarıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Ö. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yavuz Ö, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Amerika'ya doktora yapmak için gittiğini ileri süren Yavuz Ö, ''Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Benimle ilgili örgütsel fişlemeyi kabul etmiyorum. Tahliye ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Erteleme FETÖ/PDY terör örgütü mütalaa savunma

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