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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Uysal, 7 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Uysal'a 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uysal ve avukatı katıldı.

İddia makamının "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde verdiği esasa ilişkin mütalaasının ardından söz alan Uysal, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin suçlamayı kabul etmediğini savunarak, FETÖ mensubu olduğuna dair somut bir delilin dosyaya girmediğini ileri sürdü.

Tanık ifadelerinin çelişkiler içerdiğini iddia eden Uysal, suçsuz olduğunu dile getirerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kamu düzeninin sağlanmasıyla görevli emniyet teşkilatında 3. sınıf emniyet müdürü olmasına rağmen devlete sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket eden Uysal'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından eski İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Uysal, gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Uysal, daha sonra mahkemece tahliye edilmişti.

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