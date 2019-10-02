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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski 4. sınıf emniyet müdürü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski 4. sınıf emniyet müdürüne, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski 4. sınıf emniyet müdürü, tutuklu sanık Yavuz Özbaran ile avukatı katıldı.

Tanık A.Ö, FETÖ içerisinde "mahrem imam" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü, sanık Yavuz Özbaran'ı tanıdığını söyledi.

Genellikle iki haftada bir sohbet toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten A.Ö, "Ben, FETÖ içerisinde üstlerimden aldığım talimatları sorumlu olduğum örgüt mensuplarına iletiyordum. Yavuz Özbaran da sorumluluğu bana verilmiş emniyet müdürlerinden biriydi. Sanık, örgüt içerisinde 'Selim' kod adını kullanıyordu. Sohbet toplantılarında örgüt elebaşının videoları izlenirdi." ifadesini kullandı.

Sanık Yavuz Özbaran, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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