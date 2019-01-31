FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim karı koca, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Sinan ve eşi Serap Dağ ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullanıcısı olduklarını, örgütün hakim savcılar sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği "çalışma evlerinde" kaldıklarını, ayrıca sanık Sinan Dağ'ın "ev abiliği" yaptığını belirtti. Savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

