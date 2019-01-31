HABER

FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:52 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski hakim karı kocaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim karı koca, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Sinan ve eşi Serap Dağ ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullanıcısı olduklarını, örgütün hakim savcılar sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği "çalışma evlerinde" kaldıklarını, ayrıca sanık Sinan Dağ'ın "ev abiliği" yaptığını belirtti. Savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu
Ekrem İmamoğlu semt pazarında lahana sattıEkrem İmamoğlu semt pazarında lahana sattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ sanığı eski hakim FETÖ/PDY davası Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.