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  4. FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sabit Numan Kaya ile avukatı katıldı.

Sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın iki farklı kullanıcı adıyla ByLock kullandığını ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ sanığı eski hakim FETÖ/PDY Gaziantep

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