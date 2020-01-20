HABER
  4. FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Öneker ile avukatı katıldı.

Sanık Öneker, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, dosyadaki delillerin yetersiz olduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Savcı, sanığın örgüt toplantılarına katıldığı, 2014'teki HSYK seçimlerinde örgüt adaylarına oy istediği ve cep telefonundaki incelemede örgütle bağlantılı sitelerine giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Öneker'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Fethi Sekin'in babası, oğlunun adını taşıyan serginin açılışına katıldıFethi Sekin'in babası, oğlunun adını taşıyan serginin açılışına katıldı
İmamoğlu Terkos gölü'nde incelemelerde bulunduİmamoğlu Terkos gölü'nde incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ sanığı eski hakim FETÖ/PDY Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Cemevine saldırı olayında yeni gelişme!

Son dakika: Google çöktü mü? Google servislerine ulaşılamıyor

Google'a erişim sorunu!

Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

Damadını öldürdü, sözleri kan dondurdu: Gelinimle ilişkisi vardı

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı! İğrenç olayda karar verildi

İğrenç olay! İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı

Gülistan Doku'yu bulmak için arama çalışmaları devam ediyor

16 gün oldu... Gülistan'dan haber yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.