FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Önder Topal ile avukatı katıldı.
Sanık Topal, suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olduğu yönündeki beyanların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
ByLock programını kullanmadığını savunan sanık Topal, uzun süredir tutuklu kaldığını kaydederek tahliyesini istedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, cep telefonu incelemesinde Kakao Talk izine rastlandığını, örgütün hakim savcı sınavına yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nden birinin sorumlusu olduğunu, "Salih" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Topal'ı tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.
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