FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için cezasında indirime gidilerek 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Kadriye A. ve avukatı katıldı.
Sanık Kadriye A. savunmasında, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu ve ByLock kullanmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti de sanık Kadriye A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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