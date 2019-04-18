FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim olan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Kılınç ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Kılınç, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, örgütün talimatlarıyla hareket ettiğinin mesaj içerikleriyle sabit olduğunu, uzun bir süre örgütün finansman kaynağı olan Bank Asya'nın avukatlığını yaptığını, daha sonra sınav sorularının verildiği sözde "çalışma evlerinde" kaldığını ve ardından da sınavı kazanarak hakim olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Kılınç'ın, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

