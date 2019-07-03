HABER

FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Mertoğlu ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Mertoğlu, maddi imkansızlıklar nedeniyle örgütün evinde kaldığını ancak örgütle hiçbir zaman gönül bağı kurmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Duruşma savcısı, sanığın, başkasının üzerine kayıtlı telefon hattında ByLock kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mertoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
110 yaşında asırlık çınar110 yaşında asırlık çınar
Kemal Sunal vefatının 19’uncu yılında mezarı başında anıldıKemal Sunal vefatının 19’uncu yılında mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

İmamoğlu'ndan Demirtaş açıklaması

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.