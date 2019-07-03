FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Mertoğlu ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Mertoğlu, maddi imkansızlıklar nedeniyle örgütün evinde kaldığını ancak örgütle hiçbir zaman gönül bağı kurmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Duruşma savcısı, sanığın, başkasının üzerine kayıtlı telefon hattında ByLock kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mertoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

