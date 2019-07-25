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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakim, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakime, 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Recep Ünver katılmadı. Sanığın avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

İlk olarak esas hakkındaki değerlendirmesini sunan duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullanıcısı olması, örgütün hakim savcı sınavına yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığının belirlenmesi hususları dikkate alınarak, üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulundu.

Söz verilen sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Recep Ünver'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY davası hüküm karar mütalaa

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