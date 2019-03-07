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FETÖ sanığı eski hakimin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski HSYK tetkik hakimi sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire tetkik hakimi tutuklu sanığın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Acar, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Acar, telefonuna ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü. Acar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, örgüt içerisinde "Fahreddin" kod adıyla hakim-savcı çalışma evlerinde örgütsel görev üstlendiğini ve ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Acar da "Esasa ilişkin mütalaayı kabul etmiyorum. Yeni avukat tuttuğum için kapsamlı bir savunma hazırlayamadım. Mahkemenizden süre talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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