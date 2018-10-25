FETÖ sanığı eski hakimin yargılanmasına başlandı

Adana'da eski hakim hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma ile kamuoyunda "yasa dışı dinleme soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan bazı eski asker ve polis şüpheliler için usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdiği iddia edilen tutuksuz eski hakim H.H.B. ile avukatı katıldı.

Duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.H.B, FETÖ üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

En son Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak görev yaparken ihraç edildiğini belirten H.H.B, ''Verdiğim tahliye kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten bu şahıslar o zaman halen muvazzaf askerlerdi. FETÖ terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Ben savcı Aziz Takçı'ya 'abi' diye hitap etmedim. Aksine yaşımdan dolayı o bana 'abi' derdi. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.