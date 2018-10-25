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FETÖ sanığı eski hakimin yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:21 | Son Güncelleme

Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma ile kamuoyunda "yasa dışı dinleme soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan bazı eski asker ve polis şüpheliler için usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdiği iddia edilen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakim karşısına çıktı

Adana'da eski hakim hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma ile kamuoyunda "yasa dışı dinleme soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan bazı eski asker ve polis şüpheliler için usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdiği iddia edilen tutuksuz eski hakim H.H.B. ile avukatı katıldı.

Duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.H.B, FETÖ üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

En son Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak görev yaparken ihraç edildiğini belirten H.H.B, ''Verdiğim tahliye kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten bu şahıslar o zaman halen muvazzaf askerlerdi. FETÖ terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Ben savcı Aziz Takçı'ya 'abi' diye hitap etmedim. Aksine yaşımdan dolayı o bana 'abi' derdi. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, H.H.B'nin, kamuoyunda "MİT tırları soruşturması" olarak bilinen dosyada, "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve siyasal yararlara ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla yargılanan eski jandarma istihbarat yüzbaşı H.G. ve jandarma kıdemli astsubay G.M. ile ilgili Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesinin tutuklama kararlarına yapılan itirazı, Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak inceleyerek tahliyelerine karar verdiği bilgisi yer almıştı.

Eski hakimin, kamuoyunda "usulsüz dinleme" olarak bilinen soruşturma dosyasında da "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, iftira, suç uydurma" suçlamasıyla yargılanan, aralarında emniyet müdürü rütbesinde olanların da bulunduğu 5 eski polis hakkında tahliye kararı verdiği hatırlatılan iddianamede, eski polisler hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan kamu davası açıldığı da aktarılmıştı.

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