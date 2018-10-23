HABER

FETÖ sanığı eski HSYK başmüfettişine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski HSYK başmüfettişi savcıya 10 yıl hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski cumhuriyet savcısı dönemin HSYK başmüfettişine 10 yıl hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman İlter Doğan ile avukatı katıldı.

Sanık Doğan, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ne darbeye fiili bir teşebbüsüm olmuştur ne de karşıda herhangi bir mağdur vardır. Dosyada delil bulunmamaktadır. Kaçma şüphem yoktur, bavulumla polisleri evimde bekleyen birisiyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, programda ekli kişilerin kendisini "Osman", "müfettiş" şeklinde isimlerle kaydettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Doğan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Cezada indirim uygulanmasına yer olmadığını kararlaştıran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

PARTNERHakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...Hakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...
Tedavi gören kızı için saçını kestirdiTedavi gören kızı için saçını kestirdi
Kayseri'de gilaburu hasadı başladıKayseri'de gilaburu hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dönemin HSYK Başmüfettişi FETÖ/PDY Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.