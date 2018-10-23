FETÖ sanığı eski HSYK başmüfettişine hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski cumhuriyet savcısı dönemin HSYK başmüfettişine 10 yıl hapis cezası verildi.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman İlter Doğan ile avukatı katıldı.
Sanık Doğan, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ne darbeye fiili bir teşebbüsüm olmuştur ne de karşıda herhangi bir mağdur vardır. Dosyada delil bulunmamaktadır. Kaçma şüphem yoktur, bavulumla polisleri evimde bekleyen birisiyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, programda ekli kişilerin kendisini "Osman", "müfettiş" şeklinde isimlerle kaydettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Doğan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.
Cezada indirim uygulanmasına yer olmadığını kararlaştıran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!
Guardian: Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi köşeye sıkıştırdı
Meral Akşener'den grup toplantısında 'yerli tüketim' çağrısı
Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!
Üniversite öğrencisi atış poligonunda intihar etti! Kan donduran fotoğraf
Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti
Bu etkinlikte sınır yok! İşin içine alkol girince bakın neler oldu
İnsanlık ölmemiş dedirten an!
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum