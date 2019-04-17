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FETÖ sanığı eski HSYK genel sekreterine 15 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ'nün "hakim savcılar Türkiye imamı" yardımcısı ve "HSYK imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'a "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'a 15 yıl hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Muzaffer Bayram, tutuklu bulunduğu Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık Bayram, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını, talimat almadığını ve vermediğini öne sürerek beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın Adalet Bakanlığı tetkik hakimliği, daire başkanlığı, HSYK genel sekreter yardımcılığı ve genel sekterliği yaptığını ve Malatya savcılığı görevinden sonra meslekten ihraç edildiğini anımsatarak, iki ayrı telefonda ByLock kullandığını, kullanıcı adının "Hk.2013" olduğunu ve programda ekli kişilerin çoğunlukla hakim savcılardan oluştuğunu belirtti.

Sanığın üniversite öğrenciliğinden beri örgüt yapılanması içerisinde bulunduğunu, HSYK tarafından belirlenecek Yargıtay ve Danıştay üyelerinin tespit edilmesinde etkin rol aldığını, son olarak da örgütün "hakim savcılar Türkiye imamı yardımcısı" ve "HSYK imamı" olarak görev yaptığını kaydeden savcı, Bayram'ın atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muzaffer Bayram'a "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram Gaziantep

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