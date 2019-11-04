FETÖ sanığı eski HSYK üyesine etkin pişmanlık indirimi

FETÖ toplantılarına katılan sanığın "himmet" verdiği aktarılan mütalaada, Özçelik'in FETÖ mensubu hakim ve savcılarla ilgili yürütülen süreçlerin sonuçsuz kalması için çaba sarf ettiği bildirildi.

Dosyaya gelen bilgi ve belgelerin mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara'ya söz verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Mustafa Kemal Özçelik, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması istenen mütalaada, itirafçı olan Özçelik'in TCK'nin 221/4. maddesindeki etkin pişmanlık indiriminden faydalandırılmasının da mahkeme takdirinde olduğu kaydedildi.

Savcı Kara'nın sunduğu mütalaaya karşı süre talep etmeyen Özçelik, esas hakkındaki savunmasında bazı tanıkların beyanlarıyla örgüt içinde etkin konumda olmadığının teyit edildiğini öne sürdü.

Örgütün asıl yüzünü gördükten sonra itirafçı olarak verdiği beyanları hatırlatan Özçelik, ifadelerinin doğru olduğunu söyledi.

Yargıtay'da ve ağır ceza mahkemelerindeki çok sayıda davada tanık olarak dinlendiğini ifade eden Özçelik, beyanlarında FETÖ mensuplarını açıkça belirttiğini dile getirdi.

Örgütün sivil imamlarından Erkan Yılmaz'ın ismini ilk veren kişinin kendisi olduğunu anlatan Özçelik, "FETÖ'nün vatana, millete ihanet ettiğini öğrenince, cezaevinde bulunduğum sırada örgütün çökertilmesine yardımcı olmak için ifade verdim. 2015'ten sonra örgütle irtibatımı en aza indirdim. Yapıyla tamamen kopamadığım için de pişmanım. Bu yapı içerisinde iyi niyetle bulundum. Örgüt tarafından en çok kandırılanlardan birisi de benim. En çok zarar gören birisi olarak, vatana, millete ihanet eden örgütle asla aynı safta olmam." dedi.