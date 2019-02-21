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FETÖ sanığı eski kaymakam Güntepe'ye hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski kaymakam Kadir Güntepe 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kadir Güntepe ile avukatı katıldı.

Sanık Güntepe, Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin açılarak duruşmanın kaydedilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı ise "Söylediklerinizi zapta geçiyoruz, zaten 3 nüsha halinde savunmanızı yazılı verdiniz" diyerek talebi reddetti.

Sanık Güntepe, esasa ilişkin savunmasında, ByLock raporlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, raporlardaki hataların yazılı sunduğu savunmasında yer aldığını aktardı.

Güntepe, hakkında ifade veren A.Y'yi (Güneydoğu mülkiye imamı) Düzce'de bulduğunu ifade ederek, "Kendisine ByLock'tan ne yazıştığımızı sordum. Eğer haklı olmasaydım, Düzce'ye kadar gitmezdim. Bu görüşmeden sonra ifadesini değiştirdi. Onun ifadelerine itibar edilmemelidir." diye konuştu.

Görev süresi boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini savunan Güntepe, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güntepe'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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ByLock eski kaymakam Kadir Güntepe FETÖ/PDY davası Gaziantep

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