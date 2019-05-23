HABER

FETÖ sanığı eski kaymakam ve eşine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:52 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski kaymakam ve eşine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski kaymakam ve eşi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski kaymakam Ali Türk ile eşi eski öğretmen Yasemin Türk ve avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadıklarını öne sürdü.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanık Ali Türk'ün ByLock kullandığını ve çok sayıda giriş yaptığını tespit edildiğini ve örgüt toplantılarına katıldığını belirtti.

Sanık Yasemin Türk'ün de eşinin adına olan telefon hattında ByLock kullandığını kaydeden savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Silivri Belediye başkanının paylaşımı büyük ilgi gördüSilivri Belediye başkanının paylaşımı büyük ilgi gördü
Öğrenciler, kedileri okulda besliyorÖğrenciler, kedileri okulda besliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ sanığı eski kaymakam FETÖ/PDY Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan son dakika Emrah Serbes kararı!

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Çığlığını duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Çığlığına duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.