HABER

FETÖ sanığı eski kaymakama hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:54 | Son Güncelleme

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Osmaniye Hasanbeyli Kaymakamı Fahrettin Demir'e, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinin eski kaymakamı Fahrettin Demir, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fahrettin Demir ile avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt tarafından düzenlenen "sohbet" adı altındaki toplantılara katılması, "himmet" adı altında yardımda bulunması, Hasanbeyli ilçesinde kaymakam olarak göreve başladığı 2015 yılının mayıs ayından sonra da yapıyla irtibatını koparmayarak "sohbet" toplantılarına katılması ve örgütle organik bağ kurarak FETÖ'nün mülkiye yapılanması içerisinde olduğunun anlaşılması dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Demir ise savunmasında, silahlı terör örgütüne üye olmadığını ve mütalaadaki hususları kabul etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Son sözü sorulan Demir, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fahrettin Demir'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!
Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”
Halk otobüsü şoförü, içi para dolu cüzdanı sahibine teslim ettiHalk otobüsü şoförü, içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cezalandırma talebi FETÖ sanığı hüküm karar mütalaa savunma

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Reina katliamı davasında son dakika gelişmesi! Salon boşaltıldı

Reina katliamı davasında flaş gelişme! Salon boşaltıldı

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Donan baraja gömüldü!

Donan baraja gömüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.