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FETÖ sanığı eski komiser hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 17:53 | Son Güncelleme

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser tutuksuz sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık S.G. ile avukatı katıldı.

Mahkemede ilk önce tanık olarak dinlenen E.Ö. huzurda bulunan sanıkla aynı dönemde çalıştıklarını belirterek, ''Ben sanık S.G'yi 17-25 Aralık sürecinden önce düzenlenen sohbet toplantılarında gördüm. S.G. benim de katıldığım sohbet toplantılarına geliyordu. Fakat komiserlik sınavı konusunda bir bilgim yoktur.'' ifadesini kullandı.

Sanık S.G. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek komiserlik sınavı sorularını da kimseden almadığını söyledi.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık S.G, ''Hakkımdaki B5 koduyla yapılan fişlemeyi kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi istiyorum.'' diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Maliye Hazinesi'nin davaya katılma talebinin kabulüne ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de, müşteki Maliye Hazinesi'nin davaya katılma talebinin kabulüne karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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