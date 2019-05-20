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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ethem Say katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanığın avukatı Say'ın suçsuz olduğunu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısını bulunmadığını ifade ederek, beraatini istedi.

Duruşma savcısı sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin ifade edildiği "A5 kategorisinde" yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Say'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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ByLock FETÖ sanığı eski komiser yardımcısı FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası FETÖ'nün A5 kategorisi Gaziantep

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