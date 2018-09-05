FETÖ sanığı eski kurmay albayın yargılanmasına başlandı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt mahrem imamlarıyla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu iddia edilen tutuklu eski kurmay albayın yargılanmasına başlandı.

13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık S.B, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kimlik tespitinin ardından hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapan sanık S.B. Diyarbakır'da görev yaptığı süre zarfında sabit hatlar üzerinden farklı tarihlerde arandığını ve bunların örgütsel bir görüşme olmadığını savundu.

FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden S.B, ''Ben operasyonel veya patates hat kullanmadım. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise kuvvetli suç şüphesi ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde değerlendirmesini sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

