HABER

FETÖ sanığı eski kurmay albayın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt mahrem imamlarıyla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu iddia edilen tutuklu eski kurmay albayın yargılanmasına başlandı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt mahrem imamlarıyla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu iddia edilen tutuklu eski kurmay albayın yargılanmasına başlandı.

13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık S.B, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kimlik tespitinin ardından hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapan sanık S.B. Diyarbakır'da görev yaptığı süre zarfında sabit hatlar üzerinden farklı tarihlerde arandığını ve bunların örgütsel bir görüşme olmadığını savundu.

FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden S.B, ''Ben operasyonel veya patates hat kullanmadım. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise kuvvetli suç şüphesi ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde değerlendirmesini sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındıMardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
Edremit'te 'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi'Edremit'te 'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi eski Kurmay Albay FETÖ/PDY davası tutuklu sanık

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.