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FETÖ sanığı eski memura 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memurluktan ihraç edilen engelli Fadime C.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memurluktan ihraç edilen engelli Fadime C. (27), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, bedensel engelli tutuksuz sanık Fadime C. ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddialarını kabul etmeyen Fadime C., beraatini istedi. Duruşma savcısı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine kapatılan Bank Asya'da mevduat artırımında bulunduğu ve 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle sanığın cezalandırılmasını talep etti. Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya gelen tutuksuz sanık Fadime C., "Hiçbir şekilde terör örgütü ile ilişkim olmadı, 'ByLock' denilen programı kullanmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Fadime C.'yi 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Fadime C.'nin yurt dışına çıkış yasağı şartının devamına karar verdi.

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