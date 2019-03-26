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FETÖ sanığı eski memura hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Gaziantep'te meslekten ihraç edilen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski memur 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zeki Yıldırım ile avukatı katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü eski çalışanı Yıldırım, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirmediği ve kullanmadığını öne süren Yıldırım, "İhraç edildiğim doğrudur ama örgüt üyesi değilim. 30 yıl devlet memurluğu yaptım. 17/25 Aralık'tan önce bu yapının sohbetlerine gittim ancak 17/25 Aralık'tan sonra gitmedim." dedi.

Duruşma savcısı, dosyadaki delillerin kuşkuya yer bırakmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

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