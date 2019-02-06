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FETÖ sanığı eski öğretmen çifte hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmen çift 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet ve eşi Fatma Göçgün ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını savundu.

Duruşma savcısı, Mehmet Göçgün'ün cezalandırılmasını, eşinin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY davası Gaziantep

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