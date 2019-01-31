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FETÖ sanığı eski öğretmene 10 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski öğretmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Uysal ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısının, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına yönelik verdiği esasa ilişkin mütalaasının ardından söz alan Uysal, hakkındaki suçlamaları ile aleyhine olan tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırmadığını savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Uysal, "ByLock kullandığı iddia edilen Kadir Uysal ben değilim. Burada bir karışıklık var. O programı kullanan gerçek Kadir Uysal'ın bulunmasını talep ediyorum." şeklinde ifade kullandı.

Yaklaşık 16 aydan beri tutuklu bulunduğunu kaydeden Uysal, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yapan Uysal'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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