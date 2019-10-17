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FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülsen Atayeter ile avukatı katıldı.

Sanık Atayeter, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "Mestan" kullanıcı adıyla ByLock kullandığını, yanında pos cihazıyla meslektaşlarını örgütün gazetesine abone yapmak için çabaladığını ve örgüt adına "yardım" adı altında para topladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Atayeter'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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ByLock FETÖ sanığı eski öğretmen FETÖ/PDY Gaziantep

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